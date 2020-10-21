القبض على شقيقين داعشيين في بغداد

2020/10/21 | 10:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على شقيقين مطلوبين بالإرهاب ضمن مايسمى ولاية نينوى بداعش في محافظة بغداد.

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