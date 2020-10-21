المالية النيابية: ترليون دينار عراقي من مزاد العملة لا تدخل الخزينة

2020/10/21 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف مقرر اللجنة اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، الاربعاء ، عن أرباح فاحشة تحققها نافذة بيع مزاد العملة ، مشيرا الى موجود اكثر من ترليون دينار عراقي لا تدخل ضمن خزينة الدولة .وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “من الضروري مراجعة آليات وضوابط عمل مزاد العملة للاستفادة من الأموال”، مبينا ان “اللجنة المالية حاولت بكل الطرق إيقاف هدر مزاد بيع العملة دون جدوى”.وأضاف أن “هناك واردات فاحشة يفترض ادخالها ضمن خزينة الدولة من خلال الضرائب الجمركي”، مشيرا إلى أن “الدولار يباع للتجار مقابل منفيستات تثبت إدخال السلع والبضائع للعراق عن طريق بيع الدولار كمتوسط”.وأوضح الصفار، أن “أرباح مزاد العملة شهريا لا تقل عن ترليون دينار عراقي كضرائب وهذا المبلغ لا يدخل إلى خزينة الدولة”.وكانت لجنة الاقتصاد النيابية دعت في وقت سابق مراجعة اليات وضوابط عمل مزاد العملة للاستفادة من الاموال العامة بدلا من استحواذ الفاسدين وسراق المال العام منها.



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