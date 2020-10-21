وزارة العمل : قدَّمنا طلباً لزيادة مبالغ صندوق القروض

2020/10/21 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

قدَّمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلباً لزيادة مبالغ صندوق القروض.

وقالت المتحدث باسم الوزارة احرار الزلزالي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الأربعاء، إن" وزير العمل قدَّم طلباً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة مبلغ صندوق القروض".

وأضافت ،أن "المشكلة تكمن في صندوق القروض، حيث لم يضاف عليه أي مبلغ آخر منذ عام 2012، لذلك بقي الصندوق على تداور الأموال".

وأشارت إلى أن "الوزارة عملت على تقديم التسهيلات في موضوع تسديد القروض، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، رغم أن المستفيدين يعفون من التسديد في السنة الأولى، وبعد السنة الثانية يكونون مطالبين بتسديد بمبلغ ميسر وبدون فوائد".

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