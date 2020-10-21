نصيف: توقف غسيل الأموال مرهون بتعيين موظفي الامتثال والاسترداد من قبل الدولة

2020/10/21 | 10:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بأن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد في المصارف من قبل البنك المركزي أو تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ذو سمعة جيدة .

وقالت في بيان اليوم وتلقت “خبر برس” نسخة منه :” ان عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها في حين موظفي الامتثال والاسترداد خاضعون للمصارف الأهلية ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم يستلموها من المصرف الأهلي، أي أنهم في دور الخصم والحكم “.

وبينت نصيف :” ان غسيل الأموال هو أحد أسباب تدمير اقتصاد العراق، والأزمة المالية الراهنة هي إحدى انعكاساته، وبالتالي نقترح أن يكون تعيين موظفي الامتثال والاسترداد من قبل البنك المركزي ليصبحوا موظفين في الدولة وبالإمكان محاسبتهم ومعاقبتهم وفق القانون في حال قيامهم بأية تلاعبات، أو على الأقل نقترح أن تتم متابعتهم من قبل بنك معتمد ومعروف وذو سمعة جيدة “.

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