الربط الخليجي لا يكفي.. الطاقة النيابية تقترح حلاً لتوفير الكهرباء في الصيف

2020/10/21 | 10:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية اليوم الأربعاء إن منظومة الطاقة الكهربائية في البلد بحاجة إلى ربط كهربائي مع تركيا وأوروبا لتوفير الطاقة في فصل الصيف.

وأشارت اللجنة في حديث للصحيفة الرسمية إلى أن “وزارة الكهرباء سبق أن أعلنت اكتمال 80% من التزاماتها تجاه الاتفاقية الموقعة مع هيأة الربط الخليجية مع العراق، التي من المؤمل أن توفر 500 ميغا واط كمرحلة أولى، إلا أنه لا بوادر عملية في هذا الاتجاه”.

وأوضحت اللجنة: هذا المـشروع سيزود محافظة البصرة بـ500 ميغا واط من خلال خطي نقل الطاقة 400 V.K، وهما محطة الفاو القديمة ومحطة الفاو عن إنشاء محطة الفاو التحويلية (v.400k)”.

ووفق الاتفاق المبرم مع العراق، على الجانب الكويتي التزام يقضي بقيامه بتشييد الخطوط الناقلة التي ستربط جنوب الكويت بالفاو”.

وأوضحت اللجنة النيابية: لم نلمس حتى الآن مباشرة حقيقية من الجانب الكويتي بإنشاء الخط الرابط، وإن هذا التأخير قد يتسبب بعدم اكتمال الربط قبل حلول الصيف القادم وقت الذروة العالية للعراق، وحاجة البلد لرفع الطاقة الكهربائية وتعويض النقص من الخطوط الخليجية”.

ولكون الطاقة التي ستجهز العراق في السنوات الأولى للربط مع الخليج لا تسد جزءاً كبيراً من الحاجة الفعلية للبلاد، تقترح اللجنة “إكمال الربط مع منظومات دول الجوار، وخصوصاً تركيا لتعاكس وقت احتياج الذروة والحمل”، وتوضح أنه “في أشهر الخريف والربيع، يبلغ توليد العراق نحو 15 الف ميغا واط وأحماله تقل بنسبة ٣٥%ويضطرلإطفاء المحطات الحكومية وشـراء طاقة المستثمرين بمبالغ عالية حتى بالأشهر التي يقل الاستهلاك فيها بسبب طبيعة العقد المجحفة”.

وتؤكد اللجنة أن “الاتجاه للربط مع تركيا وأوروبا، هو الأنفع للطرفين، وبالإمكان تبادل الطاقة لتعاكس فتراتحمل الذروة والاستهلاك”.

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