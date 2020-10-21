البرازيل تتجه لإدراج اللقاح الصيني ضمن برنامج التطعيم في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/10/21 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في البرازيل عن خطط لإدراج لقاح صيني ضد فيروس كورونا ضمن برنامج التطعيم في البلاد.وقال حاكم ساو باولو، خواو دوريا، إن الحكومة وافقت على شراء 46 مليون عينة من لقاح “كورونافاك”، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم قد … Readmore

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