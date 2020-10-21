رابطة المصارف تقيم ورشة حول دور القطاع المصرفي في تفعيل برامج الاستثمار السياحي

2020/10/21 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع هيئة السياحة في اقليم كوردستان ورشة عمل بعنوان (دور القطاع المصرفي في تفعيل برامج الاستثمار السياحي) حيث حضر الورشة كل من رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ورئيس هيئة السياحة في اقليم كوردستان مولوي جبار وكان هنالك مشاركة مميزة لمستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي وممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء - رئيس فريق التقني لمشروع تمويل قروض البنك المركزي شامل عبد الباري وعدد من المدراء المفوضين لمصارف الخاصة العراقية و المستثمرين وأصحاب الشركات في القطاع السياحي.

وتحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل عن اهمية تشجيع الاستثمار السياحي الذي يساعد بدفع عجلة الاقتصاد العراقي للتخلص من واقع الهشاشة

واكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية على دعمه الكامل لتطوير القطاع السياحي في العراق، مشيرا إلى اهمية استثمار السياحة الداخلية وتسويق المحافظات العراقية.

كما اكد على ان هذا القطاع يستوعب العدد الاكبر من الوظائف وتقليص البطالة.

و القى مولوي جبار كلمتة الافتتاحية وتحدث فيها عن خطط تنمية الواقع السياحي في كردستان وعن فرصة العراق باستقطاب السياح والأجانب والعرب وذلك لما تمتلكه كوردستان من طبيعة خلابة واستقرار امني

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