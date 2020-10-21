تأجيل الأقساط أجّل قروض الشباب.. العمل تطلب زيادة مبالغ الصندوق

2020/10/21 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعنلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء أنها تقدمت بطلب لزيادة مبالغ صندوق القروض.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة للوكالة الرسمية إن “وزير العمل قدَّم طلباً إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيادة مبلغ صندوق القروض”.

وأشارت إلى أن “المشكلة تكمن في صندوق القروض، حيث لم يضاف عليه أي مبلغ آخر منذ عام 2012، لذلك بقي الصندوق على تداور الأموال”.

وأضافت: “الوزارة عملت على تقديم التسهيلات في موضوع تسديد القروض، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، رغم أن المستفيدين يعفون من التسديد في السنة الأولى، وبعد السنة الثانية يكونون مطالبين بتسديد بمبلغ ميسر ومن دون فوائد”.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً إن تأجيل أقساط دفع القروض للمستفيدين لثلاثة أشهر أدى إلى نقص الأموال في الصندوق وعدم قدرة الوزارة على فتح المجال لمنح قروض جديدة.

وفي نهاية أيلول الماضي، أعلنت الوزارة عزمها إطلاق قروض تشغيلية للشباب تصل من 8 إلى 10 ملايين دينار عراقي، لكن الأمر لم يحسم بشكل نهائي.

ومن المفترض أن يكون هناك تقسيم لكل المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر وسوق العمل، وهذا الأمر محدد وفقا لدراسات أعدتها دار التدريب المهني داخل وزارة العمل، حيث ستكون هنالك شروط لمستحقي القروض، كما أوضحت “العمل” سابقاً.

وكانت الوزارة قد أعلنت إطلاق التقديم على القروض الصغيرة في بغداد والمحافظات اعتباراً من أول أمس الإثنين ولغاية 9 تشرين الثاني المقبل.

وقال بيان الوزارة إنَّ التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة للباحثين عن العمل الذين لديهم استشارية العاطلين، داعياً الى عدم مراجعة اقسام الوزارة في بغداد والمحافظات، والتقديم الكترونياً على موقع الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي حصرا.

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