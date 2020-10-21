النزاهة تدعو إدارة مطار بغداد إلى مراجعة اجراءات الوقاية من ڤايروس كورونا

2020/10/21 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إدارة مطار بغداد الدوليّ إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة للوقاية من ڤايروس كورونا، مُحذّرةً أن بعض تلك الإجراءات قد تسهم في تفشي الڤايروس بدل الحدّ منه.



وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء ، أن “دائرة الوقاية في الهيئة رصدت قيام إدارة مطار بغداد الدولي بحجز جواز […]

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