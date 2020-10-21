وزير الصحة : العراق من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا

2020/10/21 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – اعتبر وزير الصحة حسن التميمي،ان العراق يعتبر من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا.



وقال التميمي في تصريح صحفي، تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “العراق يعد من البلدان المتقدمة بنسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن انخفاض نسب الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي”.



وأشار التميمي أن “انخفاض نسب الوفيات وتزايد […]

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