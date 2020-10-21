كتلة نيابية: العراق يمتلك وثائق مهمة عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج

2020/10/21 | 11:19 - المصدر: NRT عربية

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كتلة التغيير النيابية

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد، الاربعاء، عن وجود وثائق قضائية ومصرفية مهمة لدى العراق تتعلق بتهريب عشرات المليارات من الدولارات من أموال إلى الخارج عن طريق "مفسدين"، بضمنها أموال إقليم کوردستان.

جاء ذلك في بيان له نشر اليومن 21 تشرين الأول 2020، حيث أكد محمد، ان "هناك وثائق قضائیة ومصرفیة مهمة عن تهريب الأموال العراقية إلى الخارج عن طريق المفسدين، بضمنها أموال إقلیم کوردستان العراق"، مبينا أن حجم تلك الأموال قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف انه "من الضروري قیام السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين وايقاف نزيف الاموال العراقية عن طريق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء".

وتابع أن "الوضع المالي في البلد يتطلب قرارات صعبة ومريرة في إعادة هيكلة الاقتصاد في البلد"، مؤكدا أنه "لا قيمة لتلك الاصلاحات دون أن تكون هنالك إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد".

وطالب رئيس كتلة التغيير النيابية، بـ "ايلاء ملف استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج بعد 2003 أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وأن تتحمل الطبقة السياسية في البلد مسؤوليتها تجاه الأزمة الاقتصادية، وأن تساعد في إعادة تلك الأموال عن طريق ما تمتلكه من معلومات عنها".

وأشار إلى "وجود وثائق مهمة في هذا الملف يمكن من خلالها الاستدلال عن تواجد تلك الأموال وقيمتها، بالتعاون مع الخبرات الأوروبية التي يمكن أن تستعين بها الحكومة بهدف كشفها، يضاف إلى ذلك وجود الأرضية المناسبة في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لمساعدة دول الأخرى في إعادة الأموال المهربة المستحصلة عن طريق الفساد.

ر.إ

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