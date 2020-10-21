نعم ... أنا سامويل باتي...Oui, je suis Samuel Paty - غسان صابور

2020/10/21 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور Oui, je suis Samuel Paty…نعم...



أنا ســامـويل بـــاتــي...نعم..



نعم كما كنت أنا شارلي Je suis Charlie ..



بعد مجزرة رسامي وصحفيي مجلة شارلي هيبدو Charlie Hebdo الكاريكاتورية الساتيرية الفرنسية المعروفة..



من قبل إرهابيين..



انتقاما لله ورسوله...



أثارت العالم الحر كله...



ما عدا الحركات الإسلاموية الراديكالية..



مثلما حدث بعد هذا الاغتيال الآثم الأخير..



من شاب شيشاني عمره ثمانية عشر عام..



لاجئ ......





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