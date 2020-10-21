الرشيد يقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية

2020/10/21 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قرر مصرف الرشيد اليوم منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى

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