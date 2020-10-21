ضبط قطع اثرية تعود للعصر السومري واعتقال منتحل صفة ومبتز الكتروني في بابل

2020/10/21 | 11:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} أعلن جهاز الأمن الوطني في بابل، الأربعاء، بإلقاء القبض على تاجري قطع اثرية ومنتحل صفة ومبتز الكتروني.

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