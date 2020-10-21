مهندسون المثنى يتظاهرون للمطالبة بتعينهم

2020/10/21 | 11:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ المثنى

تظاهر مهندسون محافظة المثنى اليوم الاربعاء ، لمطالبة الحكومة المحلية واعضاء البرلمان العراقي ممثلي المثنى للحصول على التعيين “.

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