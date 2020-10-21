2020/10/21 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صنفت مجلة CEOWORLD magazine العراق في المرتبة الاولى من بين أسوء دول العالم يعيش فيها كبار السن

التدوينة أنفوجرافيك : العراق الاولى ..



أسوء دول العالم يعيش فيها كبار السن 2020 ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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