2020/10/21 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح عشرة ملايين للموظف المتزوج إمرأة ثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح عشرة ملايين للموظف المتزوج إمرأة ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).