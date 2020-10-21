2020/10/21 | 11:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

وناقش اللقاء عددا من المواضيع التي تتعلق بالجانب الأمني وحفظ الاستقرار في البلاد، ولا سيما في المناطق المحررة.

وأكد رئيس مجلس النواب أهميةَ تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، وكذلك الإسراع بعودة النازحين وتأمين مناطقهم.

واستعرض الأعرجي، خلال اللقاء، توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص عمل الأجهزة الأمنية وإجراءاتها في الحفاظ على أمن المواطن والدولة، مؤكداً أن مستشارية الأمن القومي قد رسمت مساراً واضحاً ورؤية واقعية لتعزيز دور الأجهزة الأمنية، ورفدها بكل أسباب النجاح في مهامها.

وختم اللقاء بتأكيد الجانبين على ضرورة مشاركة الجميع في إسناد دور المؤسسات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطن بقواته الأمنية، لتقوم بدورها الوطني بمهنية عالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث مع الاعرجي حفظ الاستقرار الامني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث مع الاعرجي حفظ الاستقرار الامني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).