مصرف الرشيد يمنح سلفة 10 ملايين للموظف المتزوج للمرة الثانية

2020/10/21 | 11:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قرر مصرف الرشيد اليوم الاربعاء ، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ان لا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الاولى “.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لاتقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (١٠ ) مليون دينار”.

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