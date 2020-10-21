هبط على كوكب

2020/10/21 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أعوام على إطلاقه، هبط المسبار الأميركي "أوسايرس-ريكس"، أمس الثلاثاء، على سطح الكويكب "بينو" لجمع عشرات الغرامات من غباره، في مهمة عالية الدقة على بعد 330 مليون كيلومترا من الأرض.

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