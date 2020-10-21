اعتقال 2 من ارهابيي داعش في بغداد

2020/10/21 | 11:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على شقيقين مطلوبين بالإرهاب ضمن مايسمى بولاية نينوى في تنظيم داعش الارهابي بمحافظة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات: من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد مراقبة مستمرة لعدة أيام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين أشقاء في منطقة الدورة ببغداد مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذين عملا بما يسمى بولاية نينوى تحت كنى {ابو موسى} بصفة عسكر في ديوان الخدمات و {ابودجانة} بصفة عسكر ضمن المفارز الأمنية.

واضاف البيان: خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بإنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وهربا من محافظة نينوى الى محافظة بغداد بعد تضيق الخناق عليهما من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير وتم إيداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق ولإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

PUKmedia وكالات‌

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