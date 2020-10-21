العراق يستورد من ايران بحدود 3 مليارات دولار خلال ستة اشهر

2020/10/21 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير الشؤون العربية والافريقية

بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، عن

تصدير سلع لست دول عربية مجاورة بقيمة

5.348 مليار دولار في النصف الاول من السنة

المالية الجارية فترة 20 مارس/آذار حتى 20

سبتمبر/

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