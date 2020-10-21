نائب: العراق بحالة تخبط والاتفاقيات الدولية التي يبرمها مرهونة بشخوص وليس بحكومات

2020/10/21 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار

البرلمانية ندى شاكر جودت، الاربعاء،

ان العراق يعيش بحالة تخبط، فيا اشارت

الى ان الاتفاقيات الدولية مرهونة

بشخوص وليس بحكومات متعاقبة.

وقالت جودت في تصريح صحافي، ان "

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