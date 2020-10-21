2020/10/21 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن منح

سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة

الثانية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان

تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه

"تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج

للمرة الثانية عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).