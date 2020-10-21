2020/10/21 | 11:45 - المصدر: عين العراق

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الحلبوسي والاعرجي يشددان على ضرورة مشاركة الجميع في إسناد دور المؤسسات الأمنية

بغداد/..شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي على ضرورة مشاركة الجميع في إسناد دور المؤسسات الأمنية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته"عين العراق نيوز" ان الحبوسي التقى الاعرجي وناقش معه عددا من المواضيع التي تتعلق بالجانب الأمني وحفظ الاستقرار في البلاد، ولا سيما في المناطق المحررة.

وأكد رئيس مجلس النواب أهميةَ تكاتف جهود مؤسسات الدولة المعنية، للعمل على تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، وكذلك الإسراع بعودة النازحين وتأمين مناطقهم.

واستعرض الأعرجي، خلال اللقاء، توجيهات القائد العام للقوات المسلحة فيما يخص عمل الأجهزة الأمنية وإجراءاتها في الحفاظ على أمن المواطن والدولة، مؤكداً أن مستشارية الأمن القومي قد رسمت مساراً واضحاً ورؤية واقعية لتعزيز دور الأجهزة الأمنية، ورفدها بكل أسباب النجاح في مهامها.

واكد الجانبان ضرورة مشاركة الجميع في إسناد دور المؤسسات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطن بقواته الأمنية، لتقوم بدورها الوطني بمهنية عالية".انتهى4

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