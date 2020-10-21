نواب: العراق يمتلك وثائق قضائية ومصرفية تخص عمليات تهريب الأموال إلى الخارج

2020/10/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نواب امتلاك العراق وثائق قضائية ومصرفية مهمة، تخص عمليات تهريب الاموال العراقية الى الخارج عن طريق المفسدين، مرجحين ان تبلغ قيمة الاموال المهربة عشرات المليارات من الدولارات.

أشار النواب الى ضرورة قيام السلطات بإجراءات صارمة ضد الفاسدين، وايقاف نزيف الاموال العراقية عن طريق الفساد، بموازاة تطبيق ما هو موجود في ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء.

وأضاف النواب ان الوضع المالي في البلد يتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومريرة لإعادة هيكلة الاقتصاد في البلد، مؤكدين ان تلك الإصلاحات لن تكون لها اية قيمة من دون اجراءات حاسمة لمحاربة الفساد.

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