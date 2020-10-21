البرزنجي يشخص عوامل الزيادة الكبيرة بأعداد ضحايا كورونا في كردستان

2020/10/21 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة في بحكومة اقليم كردستان سامان البرزنجي، عن اهم العوامل التي أدت الى الارتفاع الكبير بعدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في محافظات الإقليم مؤخرا.

وأكد البرزنجي في تصريح ان انكار وجود الفيروس من قبل البعض، ووقوفهم بالضد من الإجراءات الصحية والوقائية وعدم التقيد بتنفيذها، إضافة الى اطلاق التصريحات المربكة والخاطئة على حد وصفه، أدت بمجملها الى الارتفاع الأخير بنسبة الوفيات والاصابات.

ومن الجدير بالذكر ان الأيام الماضية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في اعداد المصابين في مختلف مناطق الإقليم، بعد ان تخطت في اليومين الماضيين حاجز الالف إصابة يوميا إضافة الى عشرات الوفيات.

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