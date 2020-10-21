النزاهة تدعو لمراجعة إجراءات الوقاية من كورونا بمطار بغداد وتحذر من تفشي الوباء

2020/10/21 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاربعاء، إدارة مطار بغداد الدوليّ

إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة

للوقاية من ڤايروس كورونا، مُحذّرةً أن

بعض تلك الإجراءات قد تسهم في تفشي

الڤايروس بدل الحدّ منه.

دائرة

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