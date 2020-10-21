بالصور :هكذا اصبح مكان استشهاد علي الاكبر في كربلاء بعد تطويره

2020/10/21 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكوادر الفنية في العتبة

الحسينية المقدسة، بالعمل على إعادة

أعمار أحد الأزقة التراثية القريبة من

الصحن الحسيني الشريف والذي يحوي على

مكان استشهاد علي الاكبر ابن الامام

الحسين عليه السلام والطفل

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