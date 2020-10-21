الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً لأدنى مستوى في شهر

2020/10/21 | 12:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى في شهر مع التفاؤل بشأن صفقة التحفيز.

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