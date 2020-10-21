بينهم نساء ..مصرع 15 شخص في تدافع قرب القنصلية الباكستانية في أفغانستان

2020/10/21 | 12:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن مسؤولون أفغانيون مقتل 15 شخصا بينهم 11 امرأة أفغانية، الأربعاء، في تدافع في ملعب رياضي في شرق أفغانستان، حيث تجمع آلاف الاشخاص لتقديم طلبات للحصول على تأشيرات دخول في القنصلية الباكستانية.

وقال المتحدث باسم المستشفى المحلي زاهر عادل، بحسب ما نقلته رويترز، إن "الكثير من الأشخاص تد...

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