ناشيونال انترست: سياسات امريكا تجاه المنطقة بعد الانتخابات ستكون تجميلية

2020/10/21 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …أفاد تقرير لموقع ناشيونال انترست الأمريكي، بأن موقف الولايات المتحدة تجاه الشرق الاوسط سيحمل الكثير من المتغيرات في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ، لكن تلك المتغيرات لن تكون سوى تغييرات تجميلية بالاضافة الى ان هناك الكثير من القواسم المشتركة بين بايدن وترامب بشان الموقف من الكيان الاسرائيلي .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم من ان الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2020 تعتبر ذا تاثير كبير على الشرق الاوسط ، لكن السياسة الخارجية الامريكية نادرا مانالت اهتمام الناخبين في الداخل هذا العام في سباق يهيمن عليه جائحة فايروس كورونا والمشاكل الاقتصادية والعنصرية في الولايات المتحدة”.واضاف أن ” اختلاف وجهتي النظر بين الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن يكمن في ان ترامب يرى امريكا اولا والتي تعتبر فيها المصالح الأمريكية المحددة بدقة أكثر أهمية من المساعدة في الحفاظ على النظام العالمي، بينما يرى بايدن المخضرم والذي تشمل خبرته في السياسة الخارجية على مدى عقود من الزمن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ، يريد استعادة مكانة الولايات المتحدة الدولية”.وتابع أن ” فوز بايدن سيغير السياسة الخارجية الأمريكية بشكل كبير، لكن الابحاث حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تشير إلى أن المشاركة الفعلية للولايات المتحدة هناك قد تظهر فقط تغييرات تجميلية”.وواصل أن “أحد أوجه الاتساق في سياسة ترامب وبايدن تجاه الشرق الأوسط هو الكيان الاسرائيلي ، حيث تخلى ترامب عن عقود من السياسة الأمريكية المستقرة بشأن عاصمة الكيان من خلال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس وقد أثار هذا التحول غضب الدول الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه ، وقضى فعليًا على اية امال للسلام من الصهاينة ، وبلغة الارقام يتطابق ما حققه ترامب مع ما حققه الرئيسان بيل كلينتون وجيمي كارتر معًا في الشرق الأوسط: قام كارتر بتطبيع العلاقات الصهيونية مع مصر وكلينتون مع الأردن.



لكن النقاد يقولون إنه بدون حل عادل لمطالب الفلسطينيين بإقامة دولة ، فإن السلام الحقيقي مع العرب غير ممكن”.واشار التقرير الى أنه ” قد يكون هناك اختلاف بين خطاب بايدن وترامب بشان الكيان الاسرائيلي، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل قد تختلف جوهريًا في ظل حكم بايدن.



وقد صرحت حملته مرارًا وتكرارًا عن دعمها “الصارم” لإسرائيل ، وأدان أي جهد لمقاطعة الدولة أو حجب المساعدات لفرض تغيير السياسة.



اما كنائب للرئيس ، ساعد بايدن في عام 2016 في الحصول على أكبر حزمة مساعدات أمريكية لها على الإطلاق ، 38 مليار دولار أمريكي.



أعلن بايدن بالفعل أنه لن يعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب إذا تم انتخابه، وبالتالي فان من المستبعد ان يستعيد الفلسطينيون اراضيهم في حال فوز بايدن بالرئاسة “.



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