قرار ’سماح’ لطلبة الصفوف المنتهية من المتغيبين عن الامتحانات النهائية

2020/10/21 | 12:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت وزارة التربية، الاربعاء، السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين (بمادة أو مادتين) في الدور الثاني "حصراً" بإداء الامتحان.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الاول 2020)، ان "وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020".

واوعز الدليمي بحسب البيان "للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين بـ(مادة أو مادتين) عن إداء امتحان الدور الثاني (حصراً)، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا"، منوهاً الى ان "الامتحان سيكون يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020".

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