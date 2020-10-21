2020/10/21 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، باعتقال شخص قتل عمه نتيجة خلاف عائلي على "الميراث" جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خلافاً اندلع بين أفراد عائلة تسكن في منطقة سويب جنوبي غرب بغداد، جراء نزاع على الميراث، ما دفع أحد أفرادها إلى إطلاق النار صوب عمه وابنه"، مبيناً أن "ذلك أسفر عن مقتل العم وإصابة نجله".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية ألقت القبض على القاتل، فيما نقلت سيارة إسعاف المصاب والجثة إلى المستشفى".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. قاتل وقتيل من عائلة واحدة بسبب الميراث) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. قاتل وقتيل من عائلة واحدة بسبب الميراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).