الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار

2020/10/21 | 12:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد والمحافظات.

وفي بورصة الكفاح المركزية، صُرفت المئة الدولار مقابل 124.800 دينار عراقي، وبذات المبلغ في بورصة الحارثية.

وكانت بورصة الكفاح قد سجلت أمس الثلاثاء 124.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125.250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124.250 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسواق أمس الثلاثاء 124.500 دينار لكل 100 دولار في حالة البيع، و123.500 دينار لكل 100 دولار في حالة الشراء.

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