الرئيس اللبناني: باقٍ في المنصب والأحزاب تتهرب من تحمل مسؤولية أوضاع البلاد

2020/10/21 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}

الرئيس اللبناني ميشيل العماد عون:

سأبقى في المنصب وأقود الإصلاح في البلاد

مطلوب أن أكلف بتشكيل الحكومة عملا بأحكام الدستور فهل سيلتزم من يقع عليه التكليف بمعالجة الفساد

المنطقة شهدت تغيرات سياسية عميقة بفعل تقلبات دولية قد تقلب الأمور رأسا على عقب

الفساد في لبنان أصبح فسادا مؤسسيا منظما بامتياز متجذر في سلطاتنا

حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئوية والشخصية والسلطوية

الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما

السياسيون لا يؤدون عملا إصلاحيا مجديا بل يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان

الأحزاب السياسية تتهرب من تحمل المسؤولية عن الوضع في البلاد

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