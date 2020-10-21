أميركا.. ارتفع الوفيات عام 2020 إلى 2.2 مليون وفاة

2020/10/21 | 12:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر تقرير حكومي أن الولايات المتحدة سجلت نحو 300 ألف حالة وفاة إضافية في عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا مقارنة بالسنوات الماضية.

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