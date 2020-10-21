القبض على 4 دواعش في كركوك بعضهم فروا من قصف للتحالف

2020/10/21 | 12:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

بعملية إنزال جوي مُتقنة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على (٣) عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في (وادي زغيتون ) في أطراف مُحافظة كركوك، وقد تمكن الابطال خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما وعثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة.

وبالتزامن مع العملية الأولى، نُفذ أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة.

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