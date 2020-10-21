2020/10/21 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الشرطة الاتحادية تعثر على كدس كبير للمقذوفات والعبوات خلال عملية امنية في سامراء

منذ 4 ساعات

ضبط برادات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

منذ 15 ساعة

العثور على مقبرة تضم 50 رفات أشخاص اعدمهم “داعش” في كركوك

منذ 17 ساعة

الاعلام الامني تنفي إصابة ثلاثة مدنيين بهجوم لداعش الإرهابي في ابي غريب

منذ 17 ساعة

مستشار الأمن القومي يؤكد ضرورة تكثيف العمل لإعادة ترتيب أوضاع السجناء

منذ 23 ساعة

انطلاق المرحلة الثانية من عملية الوعد الصادق في البصرة

منذ يوم واحد

الشروع بعملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من بغداد

منذ يوم واحد

العثور على مقبرة جماعية في كركوك

منذ يومين

النائب سالم الطفيلي ينجو من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في بابل

منذ يومين

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال خمسة “ارهابيين” في صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة عناصر تنتمي لداعـش الإرهابية في وادي زغيتون بأطراف كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة عناصر تنتمي لداعـش الإرهابية في وادي زغيتون بأطراف كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).