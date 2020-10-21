نصيف: غسيل الاموال في العراق لن يتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات المالية بشكل دقيق

2020/10/21 | 12:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت نصيف : إن “عمليات غسيل الأموال لن تتوقف ما لم تتم مراقبة التحويلات بشكل دقيق، والمعضلة هنا هي كيفية مراقبتها في حين يخضع موظفو الامتثال والاسترداد للمصارف الأهلية ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم تسلم من المصرف الأهلي، أي أنهم … Readmore

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