2020/10/21 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسرين جورج تستذكر تجربتها في سينما الأطفال

لسنوات ظل برنامج (سينما الأطفال) الذي كان يبث على تلفزيون العراق عالقا في أذهان الأجيال لما يحمل من ذكريات الطفولة عندما كان جميع أفراد العائلة يجتمعون قرب التلفزيون في الساعة الرابعة عصرا لمشاهدة البرنامج الذي كان يحتوي على مضمون شيق ومسل حرصت مقدمة البرنامج الإعلامية نسرين جورج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة إرهابيين وتدمير عدد من الأنفاق بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة إرهابيين وتدمير عدد من الأنفاق بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).