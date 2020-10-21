ثلاثة انهار وصحراء وشرفه؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/10/21 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي تعتبر حالات الاضطراب او الاقتراب من الفوضى، وبالاجمال، الاختلال في عمل الاليات المجتمعية، او مايعرف عادة بالازمات بمختلف اشكالها، كانها حالة "استثنااء" وخروج على " الطبيعي"، او المفترض على انه "الطبيعي" و اللازم الملازم للظاهرة المجتمعية وقاعدة وجودها، ومايعرفها، ذلك على الرغم من ان الظاهرة مدار البحث لم يسبق لها، ولا استطاعت في يوم من الأيام ان تظل خاضعة لرغبة الكائن البشري ......





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