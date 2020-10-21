تقرير إيطالي : يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه البرتغالي رونالدو بمواجهة برشلونة

2020/10/21 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمواجهة برشلونة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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