2020/10/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، أن حسم ملف الطائرات العراقية العاطلة نهاية العام الجاري.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الدفاع تولي اهتماما بالغا لملف وجود عشرات الطائرات العراقية المقاتلة جاثمة في المطارات والقواعد العسكرية منذ اشهر طويلة بسبب الحاجة الى الصيانة وقطع الغيار”، لافتا الى ان “الحاجة الى تمويل مالي هو من عرقل صيانتها طيلة الفترة الماضية”.واضاف العزاوي،ان “الازمة المالية في البلاد اسهمت في تاخير ملف الصيانة للطائرات المقاتلة التي تمثل سلاح مهم في دعم القوات الامنية في عمليات تعقب الخلايا الارهابية والدفاع عن حدود البلاد”.وأشار إلى ان “وزير الدفاع يسعى الى ايجاد نافذة للتمويل المالي للاسراع في حسم هذا الملف المهم”، متوقعا ان “يكون الامر في حكم المنتهي نهاية العام الجاري من اجل دفع تلك الطائرات للاقلاع ودعم العمليات العسكرية”.



انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن النيابية: حسم ملف الطائرات العراقية المقاتلة “العاطلة” نهاية 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن النيابية: حسم ملف الطائرات العراقية المقاتلة “العاطلة” نهاية 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).