القبض على 3 عناصر من داعش بعد هروبهم من قصف للتحالف الدولي في كركوك

2020/10/21 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020) القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش بعد هروبهم من قصف للتحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية إنزال جوي مُتقنة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على (3) عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في (وادي زغيتون ) في أطراف مُحافظة كركوك".

واضاف البيان أن "الابطال تمكنوا خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما وعثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة".

واشار إلى أنه "بالتزامن مع العملية الأولى، نُفذ أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة".

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