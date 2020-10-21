2020/10/21 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اليوم الأربعاء (21 تشرين الاول 2020)، كافة الأندية والاتحادات الفرعية إلى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الأزمة الحكومية بعدم السماح للجمهور الدخول إلى الملاعب، فيما توعد رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان الأندية بعقوبات في حال دخول الجمهور إلى الملاعب.

وقال بنيان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ضوء قرار خلية الازمة الحكومية تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم الجديد".

وأضاف: "في حالة مخالفة هذا القرار، فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمر يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية".

وأوضح، أن "قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصراً، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا".

يذكر أن الاحد المقبل سيشهد انطلاق الجولة الاولى بدوري الكرة الممتاز، بإقامة 5 مباريات وتستكمل الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات تنتظر الأندية المخالفة.. التطبيعية تؤكد منع الجماهير من دخول الملاعب في الموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات تنتظر الأندية المخالفة.. التطبيعية تؤكد منع الجماهير من دخول الملاعب في الموسم الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).