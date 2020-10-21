وزير التربية يصدر قراراً بشأن الطلبة والتلاميذ المتغيبين في الامتحانات

2020/10/21 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التربية، علي حميد الدليمي، الأربعاء، (21 تشرين الأول، 2020)، السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين (بمادة أو مادتين) في الدور الثاني "حصراً" بإداء الامتحان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدليمي وجه بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020".

واضاف البيان أن "هذا القرار جاء لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا" ، حيث سيكون الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020 ".

يتبع.



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