هيئة النزاهة تدعو إدارة مطار بغداد إلى مراجعة الإجراءات المتبعة للوقاية من كورونا

2020/10/21 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إدارة مطار بغداد الدوليّ إلى مراجعة الإجراءات المُتَّبعة للوقاية من فيروس كورونا، مُحذّرةً من احتمال ان تؤدي بعض تلك الإجراءات الى الاسهام في تفشي الفيروس بدلا من الحدّ منه.

وذكر بيان للهيئة، أن دائرة الوقاية في الهيئة رصدت قيام إدارة مطار بغداد الدولي بحجز جواز سفر الشخص القادم من دون شهادةٍ صحيَّةٍ تُثبِتُ عدم إصابته بفيروس كورونا ومطالبته بجلب شهادةٍ صحيَّةٍ لاحقاً، ممَّا يُؤدِّي إلى نشره المرض في حال كونه مُصاباً بالفيروس.

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