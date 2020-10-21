2020/10/21 | 12:47 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 | 12:22 مساءً | عدد القراءات : 30

بالوثيقة التربية تصدر توجيهاً بشأن الطلبة المتغيبين

وجه وزير التربية ، علي حميد الدليمي ، السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير التربية تلقته"عين العراق نيوز"، اليوم الأربعاء أن"الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين بـ(مادة أو مادتين) عن إداء امتحان الدور الثاني (حصراً) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا" ، مبينا " أن الامتحان سيكون يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020

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