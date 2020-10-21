لجنة الاستثمار بالنواب العراقي تدعو لوضع سياسة واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني

2020/10/21 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي، حاجة البلد إلى ورقة إصلاحية سريعة التنفيذ لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددة على ضرورة وضع سياسة اقتصادية واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.وقال عضو اللجنة النائب رياض التميمي لوكالة الأنباء …

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